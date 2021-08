Rundfunkbeitragserhöhung Die wichtigsten Antworten zum Streit um 86 Cent

In einem komplexen Verfahren wird in regelmäßigen Abständen errechnet, welche Kosten auf die öffentlich-rechtlichen Sender in den Folgejahren zukommen, damit sie den von den Ländern per Staatsvertrag festgelegten Auftrag und die Struktur ihrer Häuser finanzieren können. Die Länder bestimmen zum Beispiel, wie viele Programme es geben soll. Um konkrete Programminhalte geht es bei den Staatsverträgen nicht – das liegt in der Hand der Sender. Es gilt das Gebot der Pressefreiheit. Eine unabhängige Finanzkommission – kurz KEF – prüft die von den Sendern eingereichten Finanzprognosen. Die Prüfer streichen dann häufig vieles zusammen und kommen dann zu einer Empfehlung an die Politik zur Höhe des Rundfunkbeitrags – wie in diesem Falle 18,36 Euro. Das Plus von 86 Cent soll eine Finanzlücke von 1,5 Milliarden Euro, die sich in den nächsten Jahren auftun würde, decken.