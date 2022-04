Russische Energieindustrie Wir brauchen eine Lex Schröder

Altkanzler Gerhard Schröder hält an seinen Posten in der russischen Gas- und Ölindustrie fest, auch zwei Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, der von etlichen Gräueltaten begleitet wird. Er lobbyiert weiter für die Interessen der russischen Staatskonzerne Gazprom und Rosneft. Er sei halt nicht der Typ für Entschuldigungen, erklärte Schröder in der New York Times lapidar. Selbstkritik oder gar die Ankündigung eines Richtungswechsels? Fehlanzeige.