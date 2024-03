Russische Propaganda: Deutsche Medien dürfen sich nicht zu Putins Erfüllungsgehilfen machen

Dessen Kalkül mag nicht unmittelbar offensichtlich sein, schlüssig ist es dennoch: Stellt Putin die Bundesregierung als Kriegstreiber dar, dann ist der Adressat nicht etwa die Bundesregierung. Es sind die deutschen Bürger, die in ihrer Sorge bestärkt werden sollen, eine weitere Unterstützung der Ukraine berge das Risiko, man könne selbst in den Krieg hineingezogen werden. Denn was tut, wer davon überzeugt ist? Er oder sie macht sich auf die Suche nach Alternativen, nach Parteien die dafür plädieren, auf Putin zuzugehen. Fündig wird man dabei schnell, an den populistischen Extremen des politischen Spektrums, bei Sahra Wagenknechts Partei BSW oder der rechtsnationalen AfD.