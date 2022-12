Russischer Angriffskrieg Gauck: Politischer Pazifismus ethisch nicht nachvollziehbar

30. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Altbundespräsident Joachim Gauck befürwortet eine starke Unterstützung der Ukraine. Bild: Bild: dpa

Altbundespräsident Joachim Gauck hat sich für eine klare und starke Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine ausgesprochen. Es gebe bei diesem Krieg eindeutig einen Aggressor und ein Opfer, und sei nicht wie oft im Leben, dass beide an einem Konflikt irgendwie schuld seien. „Hier gibt es eindeutig einen Schuldigen und ein Opfer”, sagte Gauck am Freitag am Rande des Europäischen Jugendtreffens der christlich-ökumenischen Taizé-Gemeinschaft in Rostock, wo er am Mittagsgebet teilnahm.