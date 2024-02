Russischer Angriffskrieg Keine Mehrheit im Bundestag für Taurus-Lieferung an Ukraine

22. Februar 2024 | Quelle: dpa

Deutschland wird auch weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Bild: Bild: dpa

Der Bundestag hat die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine abgelehnt. Ein Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in dem dieses deutsche Waffensystem explizit genannt wurde, erhielt am Donnerstag keine Mehrheit. Nur 182 Abgeordnete stimmten dafür, 480 dagegen, es gab 5 Enthaltungen.