Russischer Angriffskrieg Scholz bleibt bei Nein zu Taurus-Lieferung an Ukraine

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Tornado IDS ASSTA 3.0, bestückt mit dem Lenkflugkörper Taurus. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine trotz des wachsenden Drucks in der Ampel-Koalition weiter ab. Zugleich unterstütze er den Bundestagsantrag der Koalitionsfraktionen zum Krieg in der Ukraine „aus vollem Herzen”, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Bundespressekonferenz in Berlin. In dem Antrag, den der Bundestag an diesem Donnerstag beraten will, wird unter anderem die „Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen” verlangt.