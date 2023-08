Aus den Reihen der Koalitionspartner FDP und Grüne kommen ebenfalls Stimmen für eine Taurus-Lieferung. „Die Reichweite der Taurus-Waffen ist kein unlösbares Problem”, sagte Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger dem „Spiegel” und schlug eine Übereinkunft mit Kiew etwa zur Ausnahme bestimmter Gebiete vor. Auch der FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber sagte dem „Tagesspiegel”: „Die Geodaten der Taurus-Marschflugkörper lassen sich so programmieren, dass sie nur in einem bestimmten Gebiet eingesetzt werden können.” Nötig sei das aber nicht: „Die Ukraine hat sich bisher beeindruckend diszipliniert an die Vorgabe gehalten, westliche Waffensysteme nur auf eigenem Staatsgebiet einzusetzen.”