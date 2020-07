Russischer Militärgeheimdienst GRU: EU verhängt erstmals Sanktionen wegen Cyber-Angriffen

Die Beschuldigten sollen am Angriff mit der Schadsoftware „WannaCry“ 2017 beteiligt gewesen sein, am Angriff mit der Malware „NotPetya“ vor allem in der Ukraine und an der Hacker-Attacke „Operation Cloud Hopper“. Gegen die Einzelpersonen sei ein Einreiseverbot verhängt worden, ihr Vermögen sei eingefroren worden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Auch das Vermögen der Organisationen sei eingefroren worden. Zudem sei es verboten, den Gelisteten direkt oder indirekt Finanzmittel zukommen zu lassen.