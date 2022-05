Russischer Staatskonzern Gazprom bestätigt Schröder-Nominierung für Aufsichtsrat

Der russische Gaskonzern Gazprom hat Landwirtschaftsminister Dmitry Patruschew am Dienstag für einen Sitz im Aufsichtsrat nominiert. Bereits im Februar hat der Staatskonzern Altkanzler Gerhard Schröder als neues Mitglied in dem Gremium vorgeschlagen. Bei der Hauptversammlung am 30. Juni soll über die Zusammensetzung des Aufsichtsrat mit elf Sitzen entschieden werden. Dem SPD-Politiker werden enge Bindungen zu Russland vorgeworfen, die Parteispitze hat ihn zum Austritt aus der SPD aufgefordert. Schröder ist mit dem russischen Präsident Wladimir Putin persönlich befreundet. Putin ist die treibende Kraft hinter dem Angriff auf die Ukraine.