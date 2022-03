Russisches Gas Angela Merkel und das Kartell des Schweigens

Unter diesem Vorzeichen war der kuriose deutsche Weg zur Energiewende, der von keinem anderen europäischen Land so mitbeschritten wird, seit 1998 das Resultat einer faktischen Dreiparteien-Koalition. In der Ära vor Merkel war er zunächst – in Stufe eins, zwischen 1998 und 2005 – das Ergebnis der strategischen Anpassung der SPD an die Grünen. Und dann, in Stufe zwei zwischen 2005 und 2021, war sie unter Merkel im Rahmen ihrer asymmetrischen Demobilisierungsstrategie das Ergebnis der Anpassung der Union an die Grünen.