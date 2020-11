Russland Putins ökonomisches Scheitern

Doch dazu wird es wohl nicht kommen – und das liegt nicht nur an der Coronakrise. Bereits lange vor Beginn der Pandemie waren sich Beobachter einig, dass die jährlichen BIP-Wachstumsraten in Russland ohne institutionelle Reformen bei etwa 1,5 bis zwei Prozent stecken bleiben würden – also unterhalb des weltweiten Wachstums. Denn Putins Regierung war nicht in der Lage, notwendige Reformen durchzuführen. Nach IWF-Prognosen dürfte der russische Anteil an der Weltwirtschaft in den kommenden Jahren sowohl nominal als auch kaufkraftbereinigt schrumpfen.