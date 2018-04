Russland, Türkei, China, USA: Deutsche Exporteure klagen über immer neue Handelshürden

„Immer mehr Staaten wollen sich abschotten, das bereitet mir große Sorge“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer bei der Veröffentlichung der Umfrageergebnisse am Freitag. „Denn so langweilig es klingen mag, offene Märkte sind die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs“, so Schweitzer. Jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande hänge am Export, in der Industrie sogar jeder zweite.