Russland-Ukraine-Krise „Die Bundesregierung hat verstanden, dass diese Krise kein Intermezzo ist“

Erwarten Sie ein baldiges Wiederaufflammen der Nato-Debatte, ob – und gegebenenfalls wann – die Bundesrepublik das Zwei-Prozent-Ziel für Rüstung erfüllt?

Das könnte so kommen. Diese Diskussion drohte aber erneut in einem folgenlosen rituellen Streit zu verenden. Was wir dringend brauchen, ist eine ordentliche und ehrliche Analyse. Erstens: Was ist nötig für deutsche Bündnisfähigkeit? Zweitens: Was kostet das? Und drittens: Wollen wir es uns leisten?



Was antworten Sie?

Nur ein Beispiel: Noch unter der großen Koalition wurde eine Liste mit zahlreichen Projekten verabschiedet. Allerdings ist nur ein Teil der nötigen Mittel dafür freigegeben. So funktioniert aber die Industrie nicht. Es fehlt an verlässlicher, nachhaltiger Finanzplanung, mit der sich sinnvoll Rüstungsbeschaffung organisieren ließe.