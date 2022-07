Russland Wir können Putin nicht in die Knie zwingen

Russland hingegen begegnet den Sanktionen bislang mit beispiellosem Gleichmut: Das nicht in den Westen gelieferte Gas und Erdöl wird eben an Indien, China oder andere Abnehmer verkauft. Die Devisen aus dem Rohstoffhandel fließen weiter ungestört in die Kassen des Kreml, fehlende technische Teile werden in anderen Ländern eingekauft und auch der Kurs des Rubel liegt inzwischen über dem Vergleichswert des Vorjahres.



Soll man also die Sanktionen einstellen? Nein, sicher nicht, aber wir sollten uns ehrlich machen: Die Hoffnung, Putin wenn nicht militärisch so doch ökonomisch niederringen zu können, erweist sich knapp fünf Monate nach Kriegsbeginn als Illusion. Allein unsere fatale Gasabhängigkeit zwingt uns immer wieder, Ausnahmen vom Sanktionsregime zu machen. Einmal ist es die Pipeline, ein anderes Mal ist es der verschlungene Weg, wie über Treuhandkonten und Clearingstellen die tägliche Rechnung für den Bezug des immer noch fließenden Gases beglichen wird. Wir zahlen in Euro – und in Moskau kommen dank kreativer Regierungsberater und Banker russische Rubel an. Auch andere Geschäfte laufen weiter – sie gehen jetzt nur über Zwischenhändler und andere Länder.