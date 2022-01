Russlandkrise „Wir bleiben auf russisches Erdgas angewiesen“

WirtschaftsWoche: Herr Hermes, an der Ostgrenze der Ukraine stehen 100.000 russische Soldaten, der Westen und die Nato warnen Moskau vor einem Krieg. Worauf müssen sich die deutschen Unternehmen vor Ort einstellen?

Oliver Hermes: Die jüngste Eskalation machen uns große Sorgen. Damit wächst die Gefahr neuer, harter Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Gelingt keine Entspannung, drohen beiden Seiten erhebliche wirtschaftliche Schäden. Angesichts der Rückschläge durch die Corona-Pandemie und der anstehenden Herausforderungen, wie der Bewältigung des Klimawandels, wäre dies das letzte, was wir jetzt gebrauchen könnten. In unserer Geschäftsklimaumfrage zu Russland hatten sich die deutschen Unternehmen im Russland-Geschäft gegen Jahresende wieder optimistischer gezeigt. Die Umsatz- und Exporterwartungen für 2022 sind gegenüber der Vorjahresumfrage gestiegen. Die aktuellen politischen Spannungen könnten den positiven Ausblick aber in Frage stellen.