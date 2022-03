Russlands Krieg gegen die Ukraine Nummer gegen Sanktionen-Kummer: Wohin mit mehr als 100.000 Euro?

Wer Rat sucht, muss sich vorher allerdings gut überlegen, welche Nummer gegen Sanktionen-Kummer die richtige für ihn ist. Denn in Deutschland sind die Zuständigkeiten aufgeteilt. So kümmert sich das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, um Exporte, also etwa die Frage, wann ein Gegenstand in die Kategorie „Luxus“ fällt. Denn solche Güter dürfen nicht mehr nach Russland geliefert werden.