s.Oliver, KiK, Thalia: Einzelhandelsketten protestieren vor Kanzleramt für Hilfen und Öffnungen

„Wir brauchen jetzt einen Marshall-Plan für den Einzelhandel, Gastronomie und Hotels, in dem zum einen wirtschaftliche Verluste kompensiert und zum anderen für die Zukunft in die Wiederbelebung der Innenstädte investiert wird“, sagte Michael Busch, Geschäftsführer des Buchhändlers Thalia, dem Business Insider. Durch die Schließungen profitierten vor allem Plattformen wie Amazon. „Die europäischen und nationalen Champions, die in der Lage wären, mit Amazon und Co. auf Augenhöhe zu konkurrieren, lässt man in der Krise verrecken“, so Busch.