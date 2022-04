Saarland Anke Rehlinger zur Ministerpräsidentin gewählt

Das Saarland wird aktuell das einzige Bundesland mit einer Einparteienregierung sein. Bei der Landtagswahl am 27. März hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Sie wird erstmals seit 23 Jahren an der Saar wieder die Regierung führen. Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans hatte mit 28,5 Prozent verloren und geht nun in die Opposition.