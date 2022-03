Saarlandwahl Stolperstart für CDU-Chef Friedrich Merz – SPD gewinnt an der Saar

Entscheidend für die Frage, ob der CDU ein Weg zurück an die Macht schon nach einer Legislaturperiode gelingen kann, dürfte der Ausgang der Wahlen in Schleswig-Holstein am 8. Mai und eine Woche später in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai sein. Vor allem im bevölkerungsreichsten Bundesland entscheidet sich das Schicksal von Merz. Gelingt es dem Kieler Landeschef Daniel Günther und dem Amtsnachfolger von Armin Laschet in Düsseldorf, Hendrik Wüst, ihre Posten in den Staatskanzleien zu verteidigen, kann Merz selbstbewusst nach vorne blicken. Im anderen Fall dürfte die Hoffnung der Union, rasch wieder die Führung in Deutschland zu erringen, deutlich schwinden. Es bleibt spannend – der klare Sieg der SPD an der Saar sollte die Sozialdemokraten nicht in Sicherheit wiegen.



