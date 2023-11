Laut Mitteilung vom Montag soll er in der Nacht vom 18. auf den 19. September 1991 unter anderem mit dem bereits Verurteilten eine Gaststätte in Saarlouis besucht haben. Dabei habe die Gruppe auch über rassistische Anschläge im Osten Deutschlands gesprochen. Der Mann habe deutlich gemacht, dass er solche Anschläge auch in Saarlouis gut fände, heißt es weiter. Er soll gesagt haben: „Hier müsste auch mal sowas brennen oder passieren.” Der nun bereits Verurteilte soll durch diese Aussage beeinflusst und bestärkt worden sein. Das Gericht muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.