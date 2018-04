Sachliche Diskussion bei „Anne Will“: Wird es in fünf Jahren kein Hartz IV mehr geben?

Als konkretes Beispiel hatte Heil sich Zeugwarte für Freiwillige Feuerwehren ausgesucht: Diese kommunale Posten, an denen Bedarf herrsche, sollten in Zukunft Langzeitarbeitslose übernehmen. Dabei wolle Heil aber keineswegs den dritten Sektor fördern oder einst bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen begangene Fehler wiederholen, entgegnete er auf Kritik. Wie genau der Gesetzentwurf aussehen wird, wird man also abwarten müssen - und ebenso, was die Koalitionspartner in der Groko dazu sagen. Von den Unionsparteien war niemand zugegen. Das ereignet sich in deutschen Polit-Talkshows nur sehr selten.