Sachsen-Anhalt 22-Jähriger stirbt bei Streit - Zwei Verdächtige festgenommen

KöthenIn Köthen, in Sachsen-Anhalt, ist ein 22-Jähriger in der Nacht zu Sonntag nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Zwei afghanische Staatsbürger wurden in der Nacht zu Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt gemeinsam mitteilten. Die Befragung der beiden Männer dauere an, hieß es in der Mitteilung.