Sachsen-Anhalt AfD-Schreiben: Eigene Daten vom Verfassungsschutz abfragen und teilen

Die AfD in Sachsen-Anhalt will auf verschiedenen Wegen versuchen, eine Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz zu stoppen und mehr über das Ausmaß zu erfahren. Alle Mitglieder sollten die über sie selbst gespeicherten Daten bei der Behörde abfragen und die Erkenntnisse mit der Partei teilen, empfiehlt der Landesvorstand in einem Schreiben an die AfD-Basis, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.