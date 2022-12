Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg übernimmt nun die Ermittlungen. Das hänge auch mit der Bedeutung des Falles zusammen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Weitere Angaben zu dem Vorfall in der JVA in Burg (Jerichower Land) vom Montagabend wollte der Sprecher zunächst nicht machen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.