Sachsen-Anhalt Hitlergruß: Mutmaßlich Rechte stören CSD in Weißenfels

13. August 2023 | Quelle: dpa

Umzüge zum Christopher-Street-Day (CSD) zeigen Unterstützung für homosexuelle und queere Menschen. (Symbolybild) Bild: Bild: dpa

Beim ersten Christopher-Street-Day (CSD) in Weißenfels in Sachsen-Anhalt hat es am Samstag Störungen durch mutmaßlich Rechtsextreme gegeben. Dabei soll auch der Hitlergruß gezeigt worden sein, sagte eine Polizeisprecherin. Der Staatsschutz ermittle. Weitere Details nannte sie mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht.