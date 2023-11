Sachsen-Anhalt Neuer Name für Kita „Anne Frank”?

06. November 2023 | Quelle: dpa

Die Kindertagesstätte «Anne Frank» in Tangerhütte. Die Pläne für eine Namensänderung sorgen für Kritik. Bild: Bild: dpa

Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt, in Deutschland blickt die Politik mit Sorge auf den wachsenden Antisemitismus. Eine Namensänderung einer Kita in Sachsen-Anhalt würde in dieser Gemengelage geräuschlos an der Öffentlichkeit vorbeiziehen, wäre es irgendein Name.