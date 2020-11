Sachsen-Anhalt Rundfunkbeitrag – CDU sucht Ausweg vor drohender Koalitionskrise

Am Dienstag will sich zunächst der Koalitionsausschuss in Magdeburg treffen. SPD und Grüne tragen die Rundfunkbeitragserhöhung um 86 Cent mit. Die CDU ist dagegen und würde im Landtag mit der AfD in der Opposition die Mehrheit stellen, SPD, Grüne und Linke (Opposition) überstimmen, und damit 18,36 Euro bundesweit stoppen. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, das in der Rundfunkbeitragsfrage als Wackelkandidat gilt, es braucht aber die Zustimmung aller Länder. Eigentlich ist innerhalb der Koalition von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vereinbart, stets einheitlich zu votieren. Mit einem CDU-AfD-Veto würde nicht nur der Rundfunkbeitrag gekippt - auch der Fortbestand der Landesregierung stünde infrage.