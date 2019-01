Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff will Soli zu Strukturwandelabgabe umwidmen

Haseloff hatte am Dienstagabend mit Angela Merkel und drei weiteren betroffenen Ministerpräsidenten über den Fortgang der Kohlekommission beraten. In der WirtschaftsWoche warnt er eindringlich vor den Folgen, falls der Strukturwandel nicht finanziell abgefedert würde: „Das ist hier kein Fingerhakeln über dem politischen Stammtisch, es geht um die Stabilität unserer Gesellschaft, um das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Der Osten hat in dieser Generation schon einen Strukturbruch hinter sich – die Wende. Wenn wir den Menschen mit dem abrupten Kohleausstieg noch einen Bruch zumuten, spielen wir mit dem Feuer. Ich will keine Gelbwesten wie in Frankreich“, sagte der Regierungschef der WirtschaftsWoche.