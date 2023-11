Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister „Wenn sich Deutschland Zukunftsprojekte wie Intel nicht mehr leisten kann, wäre der Schaden gigantisch“

Apropos Streit: Wie sauer sind Sie denn auf Ihren Parteichef Friedrich Merz, dass er in Karlsruhe mit der Unionsfraktion überhaupt gegen den KTF und damit auch gegen die Transformationsmilliarden für Magdeburg geklagt hat?

Wissen Sie, auf wen ich so richtig sauer bin? Auf die Bundesregierung. Denn sie ist doch diejenige, die einen verfassungswidrigen Haushalt aufgestellt hat. Es gab im Vorfeld genug Warnungen, dass der KTF in dieser Form rechtlich problematisch werden könnte. Die Koalition hat sich also sehenden Auges in dieses Chaos gestürzt. Wenn ich mit einem Auto in den Urlaub fahre, das keinen Tüv mehr hat, und dann kontrolliert werde, beschimpfe ich doch auch nicht die Polizei und fahre einfach weiter. Wer behauptet, dass die Union Schuld an dieser Misere ist, hat die Situation in keinster Weise verstanden.