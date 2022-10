Sachsen Schuster nach Brandanschlag: Täter werden „büßen” müssen

29. Oktober 2022 | Quelle: dpa

An der Fassade der geplanten Asylunterkunft sind Brandspuren und eingeworfene Fenster zu sehen. Bild: Bild: dpa

Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Bautzen hat sich Landesinnenminister Armin Schuster bestürzt über die Tat gezeigt. Bei einem Besuch am Brandort sagte der CDU-Politiker am Samstag: „Jetzt sehe ich die Situation als noch besorgniserregender als aus der Ferne.” Das Ziel der Täter sei gewesen, das ehemalige Hotel „komplett in Schutt und Asche zu legen”, vermutete Schuster.