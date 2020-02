Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer bringt einjährige Expertenregierung für Thüringen ins Spiel

Kretschmer nennt die politische Stimmung in Erfurt feindselig. „Man sollte andere als politische Gegner betrachten, aber nicht als Feinde. Diese Feindseligkeit in Thüringen ist ein großes Problem.“

Vorige Woche war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Landtag überraschend und mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsident gewählt worden. Er trat nach massiver Kritik zurück. Zuvor war der vorige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei an der Wiederwahl gescheitert. Er wollte eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen führen, bekam aber in den ersten zwei Wahlgängen keine Mehrheit.