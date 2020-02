Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Kampfkandidatur um CDU-Vorsitz vorstellbar

Nicht sagen wollte Kretschmer, wer aus seiner Sicht der am besten geeignete Anwärter ist und wer die Interessen der ostdeutschen Landesverbände gut vertreten würde. Die CDU in Ostdeutschland steht vor dem Problem, dass die Bildung einer Landesregierung derzeit nur schwer ohne Beteiligung von Linkspartei oder rechtsgerichteter AfD möglich ist. Kretschmer gewann 2019 zwar die Wahl in Sachsen vor der AfD, steht allerdings nun einer Regierung aus drei Parteien vor: CDU, Grüne und SPD. Gegen Regierungen mit Linkspartei oder AfD gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU.