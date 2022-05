Sachverständigenrat der Bundesregierung Arbeitgeber schlagen Ökonom Martin Werding als Wirtschaftsweisen vor

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde 1963 gegründet. Er unterstützt Politik und Öffentlichkeit in wirtschaftspolitischen Themen. Zum eigentlich fünfköpfigen Gremium gehören derzeit nur noch Monika Schnitzer, Veronika Grimm und Achim Truger. „Wir verbinden unseren Vorschlag mit der Erwartung, dass es in gemeinsamer Anstrengung gelingen wird, den Sachverständigenrat wieder zu einem renommierten und allgemein akzeptierten Gremium der Politikberatung zu machen“, betonte BDA-Präsident Dulger. „Gerade in diesen Zeiten ist das unverzichtbar.“