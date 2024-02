Sachverständigenrat Der Streit der Weisen: Worum es dabei wirklich geht

Ziemlich klar ist, dass das Leak in der Politik zu suchen ist. Wenn man sich in den Ressorts von Christian Lindner, Robert Habeck und im Kanzleramt umhört, will es selbstverständlich keiner gewesen sein. Mehr noch: Der Vorwurf wird insbesondere aus der Regierungszentrale brüsk zurückgewiesen – und zur Verteidigung insbesondere an Grimms Nominierung in der Gaskommission erinnert. Im Finanzministerium hingegen ist man sich sicher: die SPD beziehungsweise das Kanzleramt waren es. Weil man dort von Grimms liberaler Haltung im Allgemeinen und ihrer Ampel-Kritik im Besonderen genervt ist. Dort hält man es eher mit der industriepolitisch genehmeren Schnitzer. Und so richtig leidenschaftlich klingt die Verteidigung für Grimm auch im Wirtschaftsministerium nicht.