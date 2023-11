Sachverständigenrat: Die Wirtschaftsweisen plädieren für mehr Umverteilung bei der Rente. Das ist ein Irrweg.

Um die schon in wenigen Jahren auf die Rentenversicherung zurollende Belastung durch den Renteneintritt der Babyboomer zu entschärfen, bringen die Weisen die Idee ins Spiel, die Rentenerhöhungen künftig nicht mehr an den Lohnzuwächsen, sondern an der Inflation auszurichten. Die Rentner erhalten so zwar einen Ausgleich für den Kaufkraftverlust des Geldes, werden aber nicht mehr an den Produktivitätszuwächsen beteiligt, die der wichtigste Treiber für die Löhne sind. Die Folge: Die Wohlstandsentwicklungen von Rentnern und Erwerbstätigen entkoppeln sich.