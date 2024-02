Sachverständigenrat Der Streit der Weisen: Worum es dabei wirklich geht

Zwar rückte im September 2022 der Bochumer Wirtschaftsprofessor Martin Werding nach – doch sogleich brach besagter Machtkampf um den Ratsvorsitz zwischen Grimm und Schnitzer aus. Intern kam es zu einem quälenden und kaum auflösbaren Patt: Der von den Gewerkschaften in den Rat entsandte Achim Truger stellte sich hinter Schnitzer, Grimm erhielt die Rückendeckung von Werding, der auf Arbeitgeberticket läuft. Zünglein an der Waage war am Ende die im kalifornischen Berkeley lehrende Ökonomin Ulrike Malmendier, die im Oktober 2022 in den SVR berufen wurde. Anschließend gab es eine Mehrheit für Monika Schnitzer als Vorsitzende – und nun folgt mit dem Streit um Grimm die nächste Episode.