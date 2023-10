Sachverständigenrat: Rat der Wirtschaftsweisen zieht nach Berlin

Der Rat der Wirtschaftsweisen rückt mit der Verlegung seines Hauptstandortes von Wiesbaden nach Berlin enger an die Politik heran. Voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres werde ein Teil des wissenschaftlichen Stabes bereits am neuen Standort in Berlin Mitte arbeiten, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am Montag mitteilte.