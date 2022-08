Sachverständigenrat Sind Ältere die besseren Zentralbanker?

Die 1973 in Köln geborene Malmendier begann ihre akademische Karriere mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaft in Bonn. Im Jahr 2000 schloss sie das Jurastudium in Bonn mit der Promotion ab. Anschließend wechselte sie an die US-Eliteuni Harvard, wo sie Betriebswirtschaftslehre studierte und das Studium 2002 ebenfalls mit der Promotion abschloss. Anschließend lehrte sie an den Universitäten in Chicago, Stanford und seit 2005 an der Universität von Kalifornien in Berkeley, wo sie seit 2013 den Lehrstuhl für Finance innehat.