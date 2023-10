Sahra Wagenknecht: Die Kritikerin des Kapitalismus

Mit harter Kritik an der Wirtschafts- und Sozialpolitik könnte die Noch-Linken-Politikerin künftig in einer neuen Partei vor allem Unzufriedene versammeln. Am Montag will sie in Berlin ihren Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellen, der als Vorstufe für eine solche Parteigründung gilt.