Sahra Wagenknecht Steht auf, Unternehmer

Nun gibt es auch in Deutschland eine Bewegung. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat ihr Projekt „Aufstehen“ vorgestellt. Die Sammlungsbewegung, die sich an Gruppen wie La France insoumise in Frankreich und Momentum in Großbritannien orientiert, soll Menschen erreichen, die sich in den vergangenen Jahren von der Politik und den Parteien abgewandt (und vielleicht der AfD zugewandt) haben.