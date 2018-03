Salisbury: Merkel fordert nach Giftanschlag Antworten von Russland

BerlinKanzlerin Angela Merkel hat nach dem Giftanschlag in England Antworten von Russland gefordert. Merkel nehme die Einschätzung der britischen Regierung zur Frage einer russischen Verantwortung für den Anschlag außerordentlich ernst, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert nach einem Telefonat der Kanzlerin mit Premierministerin Theresa May am Dienstag.