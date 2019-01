Sanktionen vor Gericht Hartz IV ist nicht das Ende der Geschichte

Doch es braucht Experimente mit der automatischen Auszahlung des Regelsatzes der Grundsicherung an alle Bürger ohne Bedürftigkeitsprüfung. Ein solches Basisgeld könnte in Kombination mit einer Steuergutschrift für die Aufnahme von Vollzeitbeschäftigung die richtige Antwort sein. Rechtlich ist das möglich, politisch lassen immer mehr Parteien zumindest den Gedanken an eine Kindergrundsicherung (SPD) oder eine Garantiesicherung (Grüne) zu. Eine Version einer Steuergutschrift wurde auch bereits vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit durchgerechnet.