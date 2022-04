Sanktionen Weltgrößte Oligarchen-Superyacht in Hamburg beschlagnahmt

Das Bundeskriminalamt sagte am Mittwoch, trotz Verschleierungsversuchen sei festgestellt worden, dass die Eignerin der Yacht Usmanovs Schwester Gulbakhor Ismailova ist. „Die Luxusyacht M/S #Dilbar unterliegt somit dem Sanktionsrecht und konnte in Hamburg rechtssicher festgesetzt werden“, teilte das BKA per Twitter mit.