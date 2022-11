Sanktionskontrolle Darum scheitern die Sanktionen gegen russische Oligarchen

In dem 25 Meter langen Pool wurde schon länger nicht mehr geplanscht, trotzdem ist die Luxusyacht Dilbar mit ihren 20 Kabinen und Platz für 36 Gäste kürzlich auf Reise gegangen – ein Kurztrip: von Hamburg nach Bremen. Das war allerdings keine Vergnügungsfahrt, sondern der Liegeplatz des Millionenboots wurde von der Reederei Blohm + Voss anderweitig gebraucht. Denn wann und vor allem mit wem die Dilbar wieder in See stechen kann, ist derzeit unklar. Die Yacht gehört angeblich dem sanktionierten russischen Oligarchen Alisher Usmanov, der auch Villen am Tegernsee besitzen soll und gegen den wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ermittelt wird. Usmanov bestreitet die Vorwürfe. Die Behörden haben die Dilbar bereits im Frühjahr seiner Verfügung entzögen. Wer aber zahlt seither für die Überführung und die Wartung der Yacht?