SAP-Chef Christian Klein Schluss mit Faxen: Warum Deutschland einen „digitalen Ruck“ braucht

3. Bildung: Arbeits- und Bildungssysteme in Deutschland müssen weiterentwickelt und auf die digitale Welt ausgerichtet werden. Das betrifft die betriebliche Aus- und Weiterbildung genauso wie die Ausstattung und Lehrpläne von Schulen und Universitäten. Wir müssen stärker in Lehrkräfte investieren, damit sie Begeisterung für technische Innovationen ausstrahlen. Vor allem aber dürfen Bildungschancen nicht von Herkunft oder sozialem Status abhängen. Es gilt, den Digitalpakt Schule umzusetzen und eine bundesweit einheitliche Plattform für Bildungsangebote zu schaffen. Ich bin außerdem überzeugt: Informatik muss Pflichtfach werden.



4. Verwaltung: Wir brauchen eine einheitliche Plattform für die öffentliche Verwaltung. Abgesehen davon, dass einzelne digitale Bürgerservices in jedem Bundesland anders gestaltet sind, basieren gegenwärtig immer noch zu viele Prozesse auf Fax und Zettelwirtschaft. Rund 40.000 unterschiedliche Softwareprogramme sind in den Ämtern von Bund, Ländern und Kommunen im Einsatz – so ist jedes Projekt einer durchgehend digitalen Verwaltung zum Scheitern verurteilt. Starre Prozesse und mangelnde Flexibilität machen es schwer, digitale Talente und Experten für den öffentlichen Sektor zu begeistern. Dabei benötigen wir sie gerade dort. Es braucht also einen digitalen Ruck in Deutschlands Ministerien und Ämtern. Und weil Digitalisierung in alle Politikfelder hineinstrahlt, ist ein Digitalministerium mit klarer Weisungsbefugnis ein Muss.