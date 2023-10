Wie bei den meisten Steuergesetzen bedarf es hier der Zustimmung der Länder, doch davon sind wir aktuell weit entfernt. Zentrale Punkte – wie die Investitionsprämie für Klimaschutz, die Flexibilisierung der Verlustverrechnung und die degressive Abschreibung – werden gänzlich in Frage gestellt oder sollen zumindest in erheblichem Maße verändert werden. Das Gepolter der Länder geht dabei auf die finanzielle Lastenverteilung zurück: Die Länder fordern eine größere Beteiligung des Bundes. Blickt man jedoch auf die Finanzlage der Länder, überrascht diese Position nicht nur geschulte Finanzexperten.



Ende 2022 hatte der Bund ein Finanzierungsdefizit von rund 130 Milliarden Euro, während die Länder einen Überschuss von über zwölf Milliarden Euro verzeichneten. In der Vergangenheit übernahm der Bund Ausgaben, die eigentlich in der Zuständigkeit der Länder lagen. Ferner haben die Länder im vergangenen Jahr über 40 Milliarden Euro nicht ausgegeben. Sicher ist die Lage regional unterschiedlich, aber die Summe der Haushaltsreste, die sich gesammelt im Sparstrumpf tummeln, ist doch beachtlich. Die Fronten sind also geklärt – jetzt gilt es Kompromisse zu finden und sicherzustellen, dass das Wachstumschancengesetz nicht im Vermittlungsausschuss hängen bleibt.