Seit Jahren verbauen große Telekommunikationskonzerne in Deutschland sorglos IT-Bauteile des chinesischen Konzerns Huawei – trotz internationaler Warnungen. Der Telekommunikationsausrüster und Hardwarehersteller ist zwar kein Staatskonzern, aber durchaus kooperations- und informationspflichtig gegenüber der chinesischen Führung. Was andere Industriestaaten – auch in Europa – längst dazu gebracht hat, aus Sorge vor Industriespionage und auch Sabotage die Huawei-Produkte in den wichtigsten Kommunikationsnetzen zu verbieten.