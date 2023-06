Der Entwurf des neuen Onlinezugangsgesetzes 2.0 und die weiterhin bestehende Datenschutzgrundverordnung zeigen die verpassten Chancen, Europa zu einem attraktiven Standort für die Hightech-Industrie zu machen.



Lesen Sie auch: „Deutschland droht bei KI zum Zuschauer degradiert zu werden“



Hinzu kommt: Die staatliche Einmischung in Form von Subventionen und kleinteiligen Förderprogrammen verzerrt den Wettbewerb und schafft Mitnahmeeffekte. Statt den Markt entdecken zu lassen, welche Innovation die Beste ist, maßt sich der Staat an, Zukunftstechnologie identifizieren zu können. So soll zum Beispiel die Agentur für Springinnovation SPRIND Schlüsseltechnologien suchen und fördern. Aktuell investiert sie unter anderem Gelder in Höhenwindräder. Technologische Entwicklungen werden durch politische Einflussnahme zu staatlich gesteuerten Projekten statt zu marktorientierten Lösungen. Anreize für Privatinvestoren gehen verloren, da der Staat sie rausdrängt und die Risikokalkulation verändert.