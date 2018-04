Sartorius-Chef Kreuzburg zum Forschungsgipfel: „Wir werden gewisse Risiken und Scheitern akzeptieren müssen“

Herr Kreuzburg, auf dem Forschungsgipfel wird es um wichtige Weichenstellungen für den Standort gehen. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung in der Forschungspolitik?

Im Koalitionsvertrag stehen gute Dinge, etwa das Bekenntnis zur Steigerung der Forschungsausgaben, zur Technologieoffenheit und zur rascheren Übertragung von Erfindungen in wirtschaftlich relevante Innovationen. All das sollte nun rasch angepackt werden.