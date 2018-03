Sauberer Nahverkehr: Warum Paderborn Vorbild für Deutschland ist

Bronnenberg ist derzeit ein gefragter Mann. Seitdem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote in Innenstädten grundsätzlich erlaubt hat, muss der Padersprinter-Chef Rede und Antwort stehen. Das Urteil setzt nämlich auch die Nahverkehrsunternehmen unter Druck. Derzeit sind noch rund 18.000 Fahrzeuge mit Euro-5- oder älteren Dieselmotoren im Einsatz. Nimmt man den Padersprinter zum Vorbild, würde die Umrüstung bundesweit rund 360 Millionen Euro kosten – gerade mal ein Drittel dessen, was die Bundesregierung über einen Fonds für saubere Luft investieren will.